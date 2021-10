Hausse des prix : 1561 commerçants interpellés, des milliers de tonnes (litres) de riz, sucre et huile saisis…

La chasse aux commerçants qui refusent d’imposer de nouveaux tarifs se poursuit. Après un mois d’évaluation et de surveillance des prix des denrées alimentaires de base, le directeur du Département du commerce intérieur a signalé que 77 650 tonnes de sucre, 19 950 tonnes de riz et 32 220 litres d’huile avaient été saisies. Ce n’est pas tout. Oumar Diallo a informé que 8 542 points de vente ont été contrôlés et 1 561 commerçants ont été interpellés.

Dans un communiqué publié par L’AS, il a révélé que l’amende totale était de 27 585 000 Fcfa. Concernant les bouteilles de gaz butane, les inspecteurs en ont saisi 889 pour mettre en œuvre la décision sur le prix affiché.