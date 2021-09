HAPSATOU SY NOMMÉE CONSEILLÈRE ROYALE

Entrepreneur, animatrice de télé, conférencière, auteure et productrice de contenu, Hapsatou Sy ajoute une nouvelle corde à son arc. La franco-sénégalaise a été nommée Conseillère royale des Émirats Arabes Unis. Elle l’a annoncé dans un post sur son compte Linkedin : « À l’invitation de Son Excellence H.E.Tomasz Zaleski président du Cabinet royal de Son Altesse le Cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi, membre de la famille royale des Émirats arabes unis et Tim Balgobin, conseiller royal, je vais également participer au sommet Afrique-Dubaï. Je souhaite remercier les Emirats Arabes Unis de cet honneur ».

À l’en croire, le sommet Afrique-Dubaï est la première édition à promouvoir l’Afrique au Moyen-Orient avec la participation de l’élite du continent Africain et mondiale conformément à la vision de l’exposition de Dubaï « connecter les visions – créer l’avenir ».

Le sommet aura lieu du 29 au 30 septembre au palais Al Habtoor. “Je représente donc désormais les intérêts de la famille royale en plus de mes autres activités notamment sur le secteur business, entrepreneuriat et également médias et personnalités publiques”, a souligné Hapsatou Sy.