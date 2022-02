Haïti est de nouveau entré dans un régime politique de transition. Le lundi 7 février devait être le jour de la passation du pouvoir présidentiel, mais la classe politique n’a pas réussi à trouver un consensus depuis que Jovenel Moïse a été assassiné en juillet. Alors que l’ensemble de l’exécutif devrait quitter le pouvoir, le Premier ministre Ariel Henry dirige toujours le pays, mais la polémique grandit : les acteurs politiques se sont retournés les uns contre les autres par des déclarations interposées. Plus tôt dans l’après-midi de ce lundi 7 février le président du Sénat a fait savoir au premier ministre, qu’à partir du mardi 8 mars, il ne devrait s’occuper que des affaires courantes. Joseph Lambert l’a invité, lui et toute la classe politique, à une réunion ce week-end pour trouver une sortie de crise. Mais quelques heures plus tard, Ariel Henry a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter son projet d’organisation des élections et de modifier la constitution. Un processus, il l’a reconnu, qui nécessite au préalable une lutte contre les gangs.

Le Premier ministre a une nouvelle fois appelé ses opposants au dialogue, mais cette main tendue fait l’effet d’une gifle car Ariel Henry a déclaré que « personne n’a l’autorité ni le droit de se réunir dans un hôtel ou à l’étranger pour décider en petit comité de qui sera président ou premier ministre ».