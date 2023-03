HADJIBOU SOUMARÉ CONVOQUÉ À LA SURETÉ URBAINE

Le gouvernement du Sénégal n’a pas attendu longtemps pour mettre ses menaces en exécution. Hadjibou Soumaré a reçu une convocation pour répondre à la sûreté urbaine, ce jeudi, à partir de 10 heures. Ce dernier a soulevé une question en s’interrogeant : « avez-vous récemment donné de l’argent à une personnalité politique française ? dans l’affirmative est-ce un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards d’argent d’un pays catalogué Pays Pauvre Très Endetté. Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l’autre, ont toujours été utilisés par le parti, comme véhicule d’une ascension politique ? ». Pour répondre à ces interrogations, le gouvernement par le biais de son porte-parole, Abdou Karim Fofana a rejeté et condamné fermement « de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l’Institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère ». Dans un document transmis, l’Etat rappelle vigoureusement « qu’il se réserve le droit de donner toute suite qu’il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu’un qui a occupé de hautes fonctions étatiques ».

