Habib Niang facilite la réouverture de la Grande mosquée de NGuinth

La mosquée de Nguinth, dans la commune de la zone Nord, va pouvoir rouvrir ses portes aux fidèles pour la prière du Vendredi.

L’appel de l’imam Moussa Ba de la mosquée de Nguinth a été bien entendu par Habib Niang Président du Mouvement «And Suxxali Sénégal» qui a dépêché une délégation dans cette mosquée ce mardi matin 2 juin 2020, avec 200 masques, 10 visières et un thermoflash pour leur permettre de sacrifier à la prière du vendredi tout en respectant les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

L’imam a formulé des prières à l’intention de M. Niang et de ses collaborateurs qui l’ont représenté dignement en leur donnant le matériel et tout ce qui va avec pour qu’ils puissent prier sans risque d’être infectés. Ibrahima Gaye, délégué de quartier de Nguinth, a rappelé à cette occasion que le Président du Mouvement « And Suxxali Sénégal » n’est pas à sa première action dans ledit quartier.

« Habib Niang est présent à chaque événement (éducation, santé, religion etc.), c’est pourquoi nous aurions souhaité le rencontrer pour lui dire de vive voix que tout ce qu’il fait pour la zone Nord, particulièrement pour le quartier de Nguinth, arrive aux destinataires car ses représentants appliquent à la lettre ses directives.

Je voudrais lui rappeler que la mosquée a été construite mais les travaux sont à l’arrêt », a ajouté Ibrahima Guèye. La délégation du Mouvement « And Suxxali Sénégal akk Habib Niang », dirigée par Mafall, a réitéré à l’imam et au chef de quartier l’engagement de leur leader auprès de la population surtout des maisons et lieux de cultes. Et à chaque fois qu’ils auront besoin de lui, il répondra présent.