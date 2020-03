Habib Diallo, le footballeur qui fait la fierté de Thies

Légende : Le football sénégalais vient de découvrir une nouvelle pépite originaire de Thies qui éclabousse la Ligue 1 de son talent

Alors que la population de notre ville nous permet de ne prétendre qu’à être la cinquième ville du pays, le nombre de talents qui sortent de Thies est légion. Un état de fait encore plus vrai dans le monde du sport avec des athlètes comme El Kabir Pene qui a eu une belle carrière en Pro A ou Saer Sene qui a fait briller les couleurs du Sénégal pendant près de 4 saisons en NBA.

Mais là où Thies se distingue, c’est clairement sur le sport roi en Afrique, le football. La liste des joueurs professionnels nés ici est très longue : Khouma Babacar, Mame N’Diaye, Ousmane N’Doye, Kader Mangane ou encore Cheikh Gueye font partie des plus illustres Thiessois.

Mais aujourd’hui, c’est un autre enfant de la ville que nous avons envie de mettre en avant : Habib Diallo.

Un pur produit du FC Metz

Si Habib Diallo a pu percer, c’est avant tout grâce au FC Metz et ce, depuis 2011 et ses débuts dans le club « Génération foot », une antenne du club de la Moselle au Sénégal qui sert à détecter les futurs talents africains, jusqu’à son arrivée au centre de formation de Metz et enfin son intégration à l’équipe première. Voilà maintenant 9 saisons que son destin est lié avec l’institution lorraine.

Pourtant, sa famille pensait plutôt à ce qu’il s’assure un avenir au travers des études, mais un coup de téléphone rassurant d’un formateur de Génération Foot a tout changé.

C’est d’ailleurs l’année de ses 20 ans qu’il a pu commencer à connaître les matchs professionnels, d’abord en seconde division. Après un court passage en prêt au Stade Brestois qui lui a permis de confirmer sa bonne première saison, il a éclaboussé de son talent la Ligue 2 lors de la saison 2018-2019 en remportant le titre de champion et en terminant second buteur avec 26 réalisations.

Un talent brut qui fait rêver l’Europe

Sa première saison en tant que titulaire dans l’élite du football français était donc attendu par de nombreux observateurs qui voyaient en lui le meilleur joueur de tête du championnat.

Et pour cette première partie, il n’a pas déçu. En seulement 26 matchs, le voilà avec 12 buts au compteur au sein d’une formation messine qui déjoue les pronostics pour le moment et qui pourrait bien se maintenir. C’est très simple, en Ligue 1, seuls Kylian MBappé, Wissam Ben Yedder, Moussa Dembélé, Victor Osimhen, Neymar ou Mauro Icardi ont pu faire mieux. Uniquement des grandes figures du championnat français et internationaux avec leurs pays respectifs. Un honneur qu’a d’ailleurs pu avoir Habib Diallo dès 2018, qui a pu marquer son premier but pour les Lions de la Teranga en novembre dernier contre le Congo.

Derrière un talent indéniable qui lui permet d’empiler les buts dans son club du FC Metz se cache un sacré tempérament comme le montre son mauvais geste sur le Lyonnais Marçal, qui lui a valu un carton rouge. Alors que certains le comparent à Mario Balotelli, espérons surtout que ce soit pour ses qualités de finisseurs plutôt que pour les nombreuses excentricités de l’attaquant italien.

Photo par Jorono, CC0

Légende : Avec une ligne d’attaque Mané-Niang-Diallo, l’avenir s’annonce radieux pour le Sénégal Cela n’empêche pas de nombreux clubs européens de se renseigner auprès du FC Metz pour un transfert dès cet été. Actuellement lié au club lorrain jusqu’en 2022, les sollicitations devraient se renforcer durant les prochaines périodes de mercato, et l’on voit mal un tel talent ne pas s’épanouir dans un club de plus grande importance, sans manquer de respect au FC Metz qui a tout fait pour lui depuis tant d’années. Des institutions comme le club de Chelsea

ont d’ailleurs pu faire partie de certaines rumeurs, notamment pour remplacer l’international français Olivier Giroud.

Peu importe sa future destination, l’avenir s’annonce radieux pour la nouvelle pépite du football sénégalais. Avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, M’Baye Niang et l’avènement d’Habib Diallo, le Sénégal ne visera que la victoire finale lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en 2021 au Cameroun. La cruelle défaite en finale contre l’Algérie lors de la dernière CAN serait alors magnifiquement effacée.