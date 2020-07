Guy Marius Sagna, point focal des colères et rancunes populaires

« AR LI NIOU BOK », « NIO LANK » et « DOYNA » annoncent une marche pour le vendredi 17 juillet à 15h

Depuis un certain temps, l’activiste Guy Marius Sagna ressemble à un « mur des lamentations », au prés duquel se retrouvent tous les fâchés contre le régime du Président Macky Sall.

Et les motifs sont nombreux : libération d’Abdou Karim Guèye « Khouroum Khâkh », l’affaire de la SENELEC, les problèmes fonciers etc…

Au nom de la coalition des mouvements « AR LI NIOU BOK », « NIO LANK » et « DOYNA », il vient d’annoncer une marche pour le vendredi 17 juillet à 15h. Pour un rassemblement prévu à la place de l’obélisque, le cortège devra aller jusqu’à la RTS.

« L’objectif est de lancer un avertissement au Président Macky Sall qui ne nous écoute pas. »

Leur ambition ? « Unir leurs forces pour secourir Wa Gaday, Guérèo, Guignabo, qui ont tous des problèmes fonciers, mais aussi les travailleurs de l’APS et autres qui ont des retards dans le payement de leurs salaires ou des problèmes d’eau. »

Selon Guy Marius Sagna, c’est pour « lancer un avertissement au Président Macky Sall qui ne les écoute pas. »

Pour certains observateurs, à force de le mettre en prison, l’activiste est devenu dans la conscience populaire une sorte de « héros victime d’injustice, qui n’a pas peur et défie les juges ». Il est donc et naturellement, fédérateur de tous les mécontentements et presque un modèle. Plutôt anti-modèle ?

Ce qui est clair, c’est que les noms de ces mouvements suffisent pour traduire leur mécontentement : « AR LI NIOU BOK » (protéger le bien commun), « NIO LANK » (nous refusons) et « DOYNA » (ça suffit !)