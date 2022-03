Guy Marius Sagna s’est prononcé sur l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr notamment sur le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du nouveau maire de Ziguinchor.

L’activiste livre ses impressions dans les colonnes du journal Le Quotidien de ce Vendredi. Selon lui, « Tous les sondages ont montré à Macky Sall et à la France que si rien n’est fait, Ousmane Sonko sera le cinquième Président du Sénégal. Ils se sont mobilisés pour s’attaquer au président Ousmane Sonko et Pastef, au maire Barthélémy Dias et à tous ceux qui ont décidé de dire non. »