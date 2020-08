Guy Marius Sagna encore arrêté « Ce sont les voleurs et trafiquants de faux billets qui doivent être arrêtés à ma place ! »

Share on Twitter

Share on Facebook

Venu déposer à la préfecture de Dakar aujourd’hui, « une lettre informant l’autorité d’une marche prévue le vendredi 14 août 2020 » selon ses propres termes, Guy Marius Sagna encore arrêté par des éléments de la police.

Au nom de « AR LI NIU BOK », « NIO LANK » et « DOY NA », ils disent vouloir dénoncer la situation des étudiants dont ils exigent « la satisfaction des revendications. »

Pour les forces de l’ordre, « les rassemblements sont interdits par le ministre de l’intérieur », et c’est pour cela qu’il a été arrêté.

Bien qu’entre leurs mains, il a continué de cirer tout haut que « ce sont les voleurs et trafiquants de faux billets qui devaient l’être à sa place» et que récemment, « à l’occasion de la journée de l’arbre, il y avait bien un rassemblement non interdit. »

Seront-ils vendredi 14 à la grande porte de l’université Cheikh Anta Diop, leur lieu de rendez-vous ?

À noter que les téléphones portables de certains journalistes ont été confisqués puis rendus.