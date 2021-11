Guinée : M’mah Sylla meurt, après avoir été droguée et violée par 3 médecins

M’mah Sylla, une jeune fille de 25 ans, est décédée ce 20 novembre 2021 à Tunis quelques jours après sa 7ème opération. C’est l’ONG « Mon enfant ma vie » qui s’occupe d’elle, qui a donné l’information.

Partie se faire soigner dans une clinique à Enta, dans la commune de Matoto (Conakry), M’mah Sylla aurait été droguée puis violée par les médecins qui l’ont reçue : « Nous avons le regret d’annoncer que notre combattante M’mah Sylla, la jeune fille qui a été victime de viol par des médecins et ensuite opérée par ces derniers pour la faire avorter, est décédée ce soir à Tunis après une 7ème opération qu’elle a subie cette semaine. »

Pour rappel, M’mah Sylla, qui se tordait de douleurs, s’est rendue dans une clinique a Enta afin de se faire soigner. Et c’est là qu’elle aurait été droguée et violée pour une première fois. Quand elle s’est rendue dans une autre structure sanitaire pour faire l’échographie, elle aurait de nouveau été violée. Elle a subi six opérations à Conakry avant d’être évacuée en Tunisie. Malheureusement, elle n’a pas pu survivre a sa 7ème opération.

Les auteurs de ce crime odieux sont identifiés comme Patrice Lama, Daniel Lama et Sebory Cissé. Ils ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice. Le parquet guinéen informe d’ailleurs a travers un communiqué s’être autosaisi avec l’inculpation des trois auteurs précités et rassure que justice sera rendue pour M’mah Sylla.