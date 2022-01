GUINÉE : Fuite des joueurs du “Syli National” en Europe, le Colonel Doumbouya menace

La plupart des joueurs de la sélection Guinéenne (Syli National) n’ont pas daigné se déplacer en Guinée après avoir été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Cameroun 2021) face à la Gambie. Selon la presse Guinéenne, Seuls quatre joueurs, tous évoluant à domicile, sont revenus à Conakry; il s’agit des pensionnaires de Horoya : Morlaye Sylla, Fodé Camara, Moussa Camara, ainsi que Gaoussou Siby qui évolue avec Wakriya.

Le nouveau président par intérim de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, n’a pas apprécié ”ce manque de respect” des joueurs évoluant en Europe et menace de révolutionner “l’équipe nationale du Sily”. Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs. Il a instruit le ministre des sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du Football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays » a indiqué le ministre porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo. Pour rappel, le colonel Mamady Doumbouya avait menacé de demander aux joueurs de restituer l’argent qui leur a été remis, en cas de mauvaise performance dans la Coupe d’Afrique des Nations.