Il s’emblerait que la guerre Russo-Ukrainienne est loin de connaître son épilogue malheureusement.

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué ce lundi que la Russie avait lancé une campagne « massive » de bombardements de l’Ukraine en réplique à l’attaque « terroriste » ukrainienne qui a détruit une partie du pont de Crimée.

« Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l’état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre l’infrastructure énergétique, militaire et de communication de l’Ukraine », a t-il déclaré lors d’une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision.

Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi suite à ces événements et fait état d’une dizaines de missiles et d’attaques avec des drones iraniens.

“Ils veulent la panique et le chaos, il veulent détruire le système énergétique », a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ajoutant que les frappes avec « des dizaines de missiles » et de drones iraniens Shahed ont visé le pays du nord au sud et d’est en ouest, touchant Kiev, ainsi que les régions de Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijjia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr.

« Des coupures de courant temporaires sont possibles, mais il n’y aura pas d’interruption de notre confiance en la victoire », a-t-il martelé.

« L’ennemi veut qu’on ait peur, que les gens fuient, mais nous ne pouvons aller que de l’avant et nous le montrons sur le champ de bataille », a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à rester dans leurs abris.