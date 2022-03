Macky Sall, en sa qualité de président de l’union africaine, s’est entretenu avec Vladimir Poutine, dont l’armée a envahi l’Ukraine. «Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le Président Poutine en ma qualité de Président de l’Union Africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine», a indiqué le chef de l’Etat sur sa page Tweeter.

Igfm