Au deuxième jour de l’invasion russe, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a publié un décret, vendredi, appelant à la mobilisation générale face aux événements en cours dans son pays. Des explosions ont été entendues à Kiev à l’aube.

Deux fortes explosions ont retenti à l’aube vendredi dans le centre de Kiev. Selon le maire, trois personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Des combats sont en cours au nord de la capitale, selon l’armée ukrainienne.

Elle affirme combattre des unités de blindés russes dans deux localités, Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km au nord de Kiev. La mesure concernera ceux soumis « à la conscription militaire et les réservistes » et s’appliquera sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes.

Volodymyr Zelensky a fait état de 137 morts côté ukrainien.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit voter dans la journée sur une résolution condamnant l’invasion russe.

Emmanuel Macron a affirmé s’être entretenu avec Vladimir Poutine. Il a ajouté que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie.