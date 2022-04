Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s’exprimer, mardi, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev, notamment à Boutcha, où il s’est rendu lundi.

Le dirigeant ukrainien, qui a dénoncé des « crimes de guerre » et un « génocide » après la mise à jour de dizaines de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha et dans d’autres localités près de la capitale ukrainienne, interviendra mardi 5 avril devant le Conseil de sécurité pour la première fois depuis l’invasion de son pays par la Russie, a indiqué le Royaume-Uni qui préside actuellement cette instance des Nations unies.



Dans une vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi, Volodymyr Zelensky a confirmé cette intervention, dont on ne sait pas si elle aura lieu en direct ou en différé. « Le temps viendra quand chaque Russe apprendra toute la vérité sur qui d’entre leurs compatriotes a tué. Qui a donné les ordres », a-t-il déclaré, appelant à renforcer les sanctions contre Moscou et à livrer davantage d’armements à son pays.