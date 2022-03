Le président Xi Jinping a déclaré mardi que la Chine était disposée à « travailler activement » avec la communauté internationale pour arbitrer la guerre en Ukraine , mais n’a pas donné de détails et a réitéré son opposition aux sanctions occidentales contre la Russie.

Lors d’un appel virtuel avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, Xi a déclaré que la situation en Ukraine était « inquiétante » et que la Chine était « profondément affligée par le déclenchement de la guerre à nouveau sur le continent européen », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. « La Chine restera en communication et en coordination avec la France, l’Allemagne et l’UE et, à la lumière des besoins des parties concernées, travaillera activement avec la communauté internationale », indique le communiqué, ajoutant que tous les efforts « contribuant au règlement pacifique de la crise doivent être soutenus. »

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Scholz et Macron ont déclaré que leurs deux pays étaient prêts à renforcer la communication et la coordination avec Pékin pour promouvoir les pourparlers de paix. La Chine et la Russie partagent un intérêt stratégique à défier l’Occident, mais l’invasion de l’Ukraine a mis leur amitié à l’épreuve. La Chine n’a pas directement condamné l’attaque de la Russie ni imposé de sanctions à Moscou – mais elle ne s’est pas non plus précipitée pour aider la Russie après que son économie a été frappée par des sanctions du monde entier, les experts affirmant que les options de Pékin sont limitées.