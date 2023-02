Guerre de civilisation, Escalade du conflit en Ukraine, Russophobie : Vladimir Poutine rejette tout sur l’occident

Vladimir Poutine tenait ce mardi un grand discours à la nation russe. Un an après l’invasion de l’Ukraine, il a rejeté la responsabilité du conflit sur l’Occident.

Il a profité de son discours pour accuser à nouveau les pays occidentaux d’être les responsables de la guerre. « Je m’adresse à vous dans un contexte compliqué, Il y a un an, pour défendre les gens sur nos terres historiques, pour neutraliser la menace lancée par le régime néonazi en Ukraine, il a été décidé de lancer une opération spéciale militaire. »

« Nous défendons les vies, les foyers », a insisté Vladimir Poutine. « L’objectif de l’Occident est de s’emparer du pouvoir absolu. […] La Russie est accusée de tous les maux », a-t-il encore déploré. « L’Occident n’a reculé devant rien. La russophobie s’est enracinée. […] Nous ne nous battons pas contre le peuple ukrainien, qui est pris en otage par les Occidentaux qui ont accaparé ce pays », a-t-il lancé.

« Les dirigeants occidentaux sont responsables de l’escalade du conflit en Ukraine, […] ils ne cachent pas leur objectif : infliger une défaite stratégique à la Russie, c’est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes », selon Vladimir Poutine. « Nous allons réagir de façon adéquate et conséquente. Il s’agit de la survie de notre pays. […] Il est impossible de battre la Russie, de façon progressive et déterminée, nous allons atteindre nos objectifs », a martelé le président russe.

Ce dernier a annoncé pour l’occasion que la Russie suspendait sa participation à l’accord New Start sur le désarmement nucléaire et a menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si les Etats-Unis en font en 1er.

Ce traité, signé en 2010 entre les Etats-Unis et la Russie, limite notamment les arsenaux nucléaires des deux pays.

Sous un autre aspect, le chef de l’Etat russe est d’avis que, les Occidentaux mènent une guerre de civilisation contre la Russie.

« Ils ne cessent d’attaquer notre culture, l’Eglise orthodoxe russe et les autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays », a-t-il dénoncé.

« Regardez ce qu’ils font avec leurs propres peuples : la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu’à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme, c’est la norme de leur vie. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels….Qu’ils fassent ce qu’ils veulent !

Vladimir Poutine s’est ensuite référé aux « Saintes Ecritures et livres fondamentaux de toutes les autres religions du monde » : « Tout y est dit, y compris que la famille est l’union d’un homme et d’une femme. Mais même ces textes sacrés sont aujourd’hui remis en question », a-t-il assuré.

