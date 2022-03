Le Conseil municipal de la ville Guédiawaye, convoqué ce mercredi afin de poursuivre l’élection du bureau municipal, se déroule, présentement, sous haute surveillance policière. Et pour cause lors de la précédente séance, il h’avait eu de vives tensions entre les différents camps notamment celui sortant Aliou sall et l’actuel maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara ; ce dernier reprochait à Aliou sall de vouloir faire un hold-up électorale l’autorité administrative a dû suspendre la séance.

Les forces de l’ordre ont quadrillé les artères qui mènent à l’Hôtel de ville. Les conseillers municipaux étaient aussi présents, Ainsi, le vote a repris en présence de l’autorité administrative. Le maire de la ville Ahmed Aidera a reconnu l’élection de Cheikh Sarr de la coalition BBY comme 1er adjoint. Pour le vote du 2e adjoint les deux candidats en lice étaient l’ancienne maire de Golf Sud, Aïda Sow Diawara et la candidate de Yewwi Askan Wi, Ndiémé Mbar et c’est Aïda Sow Diawara qui l’emporte.

Ndiogou Malick Dieng de Wallu a été élu troisième adjoint au maire de Guédiawaye, Il avait en face de lui Pape Ndiamé Bane de Yaw. Ndiogou Malick Dieng, qui était soutenu par Bby, est passé avec 44 voix contre 40 voix pour Bane.

4 IÉME ADJOINT AU MAIRE

Fama Diakhate de Gueum Sa Bopp soutenue par BBY l’emporte devant Dada Mbaye YAW. Le vote est toujours en cours et se déroule dans le calme.