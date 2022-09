Entre Aminata Touré et le président Macky Sall , le divorce est consommé. Dans une déclaration de presse faite ce dimanche 25 septembre, elle a annoncé qu’elle va saisir dès ce lundi, le président de l’Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, pour lui signifier sa volonté de démissionner du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY). « Je veux être députée non inscrite », a-t-elle dit, martelant qu’elle « reste à l’Assemblée nationale pour défendre les intérêts exclusifs du peuple sénégalais ».

Pour revenir sur ce qui s’est passé entre elle et le chef de l’État, Aminata Touré est revenu sur son accord avec le président et affirme avoir discuté avec ce dernier avant qu’il ne lui confie les parrainages d’abord, la campagne ensuite en tant que tête de liste de la coalition Bby.

« On avait un accord ferme sur la présidence de l’Assemblée comme quand il me nommait au poste de présidente du Conseil économique et social. On en avait discuté pendant deux mois », a révélé Aminata Touré.

Toujours d’après son récit, le jour de l’installation, le chef de l’État lui a envoyé un message lui demandant s’il pouvait l’appeler. A 9 h 26 mn, il lui a signifié avoir changé d’avis en choisissant Amadou Mame Diop. Quelque 17 minutes auparavant, ses émissaires étaient dans l’hémicycle, distillant l’information du choix nouveau du chef de l’État, choix qu’elle ne digére toujours pas.

«Cela fait 10 ans que je supporte des injustices. Je suis toujours un cas spécial, mais je supporte pour mon pays qui mérite mon expérience.C’est comme quand on me débarquait de mon poste de Premier ministre, parce que j’avais perdu Grand-Yoff. Je me demande aujourd’hui si Amadou Ba a gagné aux Parcelles-Assainies” s’est-elle interrogée avant de préciser que ce n’est pas une affaire de poste ou de privilège. « Sinon, il m’a envoyé des émissaires et m’a fait des propositions que j’ai refusées”.

Mais il faut aussi savoir que la divergence fondamentale entre le président Sall et Aminata Touré provient du troisième mandat. Pour Aminata Touré, ceci est aujourd’hui derrière nous. Le troisième mandat ne doit plus faire l’objet de débat. « Le troisième mandat est impossible juridiquement et moralement. Si j’étais favorable au troisième mandat, je serais aujourd’hui présidente de l’Assemblée Nationale », a t-elle déclaré.

Et en ce qui concerne la présidentielle de 2024 et ses ambitions, Mimi Touré a avouée qu’elle « y pense intensément. » Elle a d’ailleurs donné rendez-vous aux Sénégalais pour recueillir leurs avis sur la question.