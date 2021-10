Grosse panne d’OVH, blackout total sur de nombreux sites web

Une mauvaise configuration du routeur a provoqué un dysfonctionnement du réseau, selon les explications données sur Twitter par le fondateur d’OVHCloud. Conséquence : plusieurs sites wed sont restés inaccessibles.

Dans la matinée du mercredi 13 octobre, une panne informatique majeure s’est produite dans le data center d’OVHCloud, ce qui a empêché les internautes d’accéder à de nombreux sites. L’hébergeur français a rencontré un problème sur son réseau informatique après qu’une erreur humaine s’est produite lors de la reconfiguration du réseau au centre de données de Venthill.

La panne et intervenue en Virginie (Est des États-Unis), a expliqué sur Twitter le fondateur de French Network Computing, Octave Klaba. « Nous allons isoler le centre de données de Venthill et corriger la configuration », a ajouté le géant de l’hébergement. Des travaux de maintenance ont été effectués entre 9h et 10h30 pour rétablir la normale.

Octave Klaba a expliqué que face à l’augmentation des attaques informatiques par déni de service (DDoS), l’hébergeur a décidé d’ajouter une nouvelle infrastructure pour faire face à la surcharge de trafic de son centre de données de Vint Hill. “Une mauvaise configuration du routeur a provoqué un dysfonctionnement du réseau », a-t-il expliqué.

A noter que cette panne gigantesque dans le data center d’OVHCloud est survenue à un moment critique pour l’entreprise, dont l’entrée en bourse doit être effectuée vendredi prochain.