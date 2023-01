Gréve des transporteurs: Suspension du mot d’ordre le temps du magal de porokhane suite à une médiation du khalife général des mourides

Les transporteurs ont levé leur mot d’ordre de grève suite à leur rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké. Alassane Ndoye, Gora Khouma ainsi qu’une délégation en provenance des quatorze régions administratives du pays ont été reçus par le khalife général des mourides à Porokhane.

Ils ont décidé de sursoir à leur mouvement d’humeur et et de continuer les négociations avec le gouvernement.

Le guide religieux «compte accompagner toutes les parties prenantes pour la stabilité du pays et le bien-être des populations».

Les transporteurs ont obtenu du saint homme la garantie qu’il va discuter avec les autorités pour un allégement des mesures. Notamment celle de supprimer les porte-bagages des véhicules de transport, d’interdiction de circuler de 23 heures à 05 heures du matin.

Cette rencontre qui survient après l’échec des négociations avec le ministre des Transports terrestres et la tentative avortée du Premier ministre Amadou Ba de faire revenir à la raison Alassane Ndoye et compagnie, pourrait offrir une issue heureuse à cette grève qui commence à être durement ressentie aussi par les usagers que par les chauffeurs, les collectivités territoriales et les nombreuses personnes qui s’activent au quotidien niveau des gares routières

