Grève de la faim des étudiants exclus de l’Ucad: Deux filles évacuées suite à un malaise

La grève des étudiants exclus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) se poursuit. Toutefois, elle ne manque pas d’incidents , deux évacuations déja notées.

«À l’instant, nous sommes à plus de 16 heures de grève de la faim devant le Rectorat de l’université où nous comptons passer la nuit (ndlr : hier nuit) Cependant, deux filles viennent d’être évacuées au niveau du service médical à la suite d’un malaise», renseigne Pape Abdoulaye Touré faisant partie des exclus au nombre de plus d’une vingtaine.

Par ailleurs, il a rappelé que deux revendications sont à l’origine de leur grève de la faim. «Nous réclamons la réintégration immédiate et sans condition de tous les étudiants injustement sanctionnés par le conseil de discipline du 02 Juillet passé et nous exigeons la levée de la session unique décrétée au niveau de la FSJP parce que c’est une décision injuste et illégale qui ne cherche qu’à sacrifier l’avenir de la quasi-totalité des étudiants de ladite faculté», a assuré Pape Abdoulaye Touré.

Ainsi, il a laissé entendre que «Monsieur Ahmadou Aly Mbaye recteur de l’université et le Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp),Alassane Kanté seront considérés comme les principaux responsables de tout ce qui arrivera».