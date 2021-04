Grave accident sur la route de Notto Gouye Diama: 05 morts sur le coup plusieurs blessés graves…

L’on se demande quand est ce que ça va s’arrêter ? Il ne passe plus une semaine sans décompter un accident sur les routes. Aprés Fatick et Mbour la semaine dernière, un autre accident s’est produit sur la route de notto gouye Diama.

Aujourd’hui encore la route a sévit . En effet, un accident mortel entre un camion AA-487-CR et un particulier Dacia de matricule DK-0291-AY est survenu ce vendredi 21 avril vers 18h heures et demi sur la route entre Notto Gouye et Sao dans le département de Tivaoune occasionnant 5 morts et plusieurs blessés graves.

D’après nos informations, il s’agit d’un camion des ICS qui est entré en collision avec le véhicule particulier Dacia, ce dernier essayait de doubler le camion.

Le bilan est lourd 05 morts sur les coup , les victimes et les blessés ont été évacués à l’hôpital Ahmadou sakhir Ndiéguéne de Thiés.

Nous y reviendrons