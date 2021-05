Grave accident sur la route de Louga: Baba Diagne médecin fraîchement marié perd la vie et sa femme dans le coma…

La route a encore fait des victimes en ces temps où les embouteillages sont monstres car chacun voulant passer la fête chez soi , dans le cocon familial.

Ainsi, C’est un terrible accident qui s’est produit sur la route entre Louga et Saint Louis. Le bilan fait état d’un mort sur le coup et une personne dans le coma. Il s’agit d’un jeune couple qui vient de se marier il y’a 11 mois. Ils ont tous deux soutenu leur thèse en médecine au mois de Décembre dernier . Ce jeune couple, à l’instar de bon nombre de personnes, voulait rejoindre Saint Louis pour passer la fête de Korité en famille. C’est par la suite que ce drame s’est produit le mari BABA DIAGNE est décédé sur le coup et sa femme est dans le coma, aux dernières nouvelles, elle a été transférée à Dakar.