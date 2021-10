Grande mobilisation du LDR / Yeesal de Modou Diagne FADA à Thiès

Le parti LDR / Yeesal de Modou Diagne FADA a tenu ce 24 octobre , un méga meeting où prenait part, la coalition BBY. On notait l’effectivité de la solidarité gouvernementale avec la présence des ministres Pape Amadou NDIAYE de l’Artisanat et de Yankhoba DIATTARA des Télécommunications qui, a délivré un message fort, présageant un avenir radieux de l’Entente et aux hommes qui l’incarnent.

Par ailleurs, le président du parti Yeesal Modou Diagne FADA, pour la viabilité de la cause, a invité responsables et militants de son parti, à mener des concertations avec BBY, pour l’élaboration d’une liste consensuelle et gagner les élections locales, eu égard à l’envergure politique des personnalités , encadrant la grande coalition.

Pour lui, la victoire ne se résume pas seulement d’aller seulement les médiats ou les réseaux sociaux, mais encore, par des descentes sur le terrain, partout où besoin sera. Le président de Yeesal a invité les uns et les autres à faire preuve de dépassement et à ne pas se focaliser sur les intérêts crypto-personnels mais plutôt de ceux du pays et de ses alliés.

Répondant aux civilités de Yankhoba DIATTARA, le président FADA rassure que leurs relations avec Rewmi et la grande coalition, seront sincères et complètes. Il a également exhorté les démocrates réformateurs, « à travailler avec leurs pairs au niveau des 3 communes et du département, et partager l’information dans l’unité et la concorde »