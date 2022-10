Le nouveau Premier Ministre britannique qui avait échoué face à Lyz Truss, a finalement obtenu le job. Rishi Sunak est le nouveau locataire du 10 Downing Street. Sa particularité est qu’il est d’une fortune qui dépasse celle du nouveau Roi d’Angleterre.

Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique, est un homme béni par la providence. Il est en même temps le plus riche locataire du 10 Downing Street et le plus jeune de l’histoire. En effet, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak est devenu à 42 ans, le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni depuis 200 ans. Le plus jeune avant lui avait été David Cameroun qui avait pris ses fonctions à 43 ans en 2010. Il devient aussi la première personne non-blanche à occuper le poste.

Rishi Sunak, c’est aussi le Premier ministre qui est plus riche que le Roi d’Angleterre. Petit-fils d’immigrés d’origine indienne, fils d’un père médecin en santé publique et d’une mère pharmacienne, Sunak est à la tête d’une fortune colossale. Estimé à 730 millions de livres sterling (plus de 840 millions d’euros) par la presse britannique, son patrimoine est deux fois plus élevé que celui du Roi, d’après des spécialistes cités par BFMTV.

Ancien banquier chez Goldman Sachs et associé dans les fonds spéculatifs TCI et Theleme Partners, Sunak a connu une première vie très lucrative avant la politique. Cependant, l’essentiel de son actuel patrimoine provient de son mariage avec la très riche héritière indienne Akshata Murty. A 42 ans elle aussi, sa femme Akshata Murty détient des parts valant près d’un milliard de dollars dans l’entreprise Infosys, géant indien des technologies co-fondé par son père N.R. Narayana Murthy en 1981 et dont la valeur est aujourd’hui estimée à 100 milliards de dollars.

