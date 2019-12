Grand Forum : Mamadou Thiaw vend le Macky 5-3-5 et liste ses innombrables réalisations à Tassète

Forum sur le 5 -3 – 5 à Tassète. Mamadou Thiaw traduit la vision du Président Macky Sall aux Populations et liste ses innombrables réalisations

Mamadou Thiaw, maire de la commune de Tassette a organisé un forum sur la théorie du 5-3-5 qui traduit la vision du Président Macky Sall, Cette cérémonie a permis la présentation du livre –programme du président Macky Sall, intitulé « Le Sénégal au cœur ». L’ouvrage qui a traduit sa vision, son ambition pour le pays, jusqu’ à 2035, a été magistralement commenté par l’expert Abdou Ndiaye.

Outre les populations venues massivement , on notait la présence des autorités administratives, municipales et départementales. le présentateur s’est félicité de l’heureuse initiative de cette rencontre.

5 -3 – 5: la mise à niveau des populations…

Cette opportunité qui, selon le présentateur, « permettra d’imprégner les populations, les mettant au même niveau d’information que l’autorité », dans la marche de la société. Dans son speech, Abdou Ndiaye pense même que cette initiative devra servir de bréviaire à tous ceux qui aspirent à exercer une autorité.

L’expert a encore renouvelé ses félicitations au maire Mamadou Thiaw et ses militants qui ont durant tout leur compagnonnage fait preuve d’une fidélité sans faille aux cotés du chef de l’Etat et ses alliés.

Et le présentateur de décoder le code 5-3-5, qui, tout en étant la combinaison d’un triplé gagnant est « la traduction en actes concrets de la vision du Président Macky Sall jusqu’à l’horizon 2035 », se résumant ainsi sa vision pour désigner le nombre d’actions ou programmes, dont la bonne mise en œuvre entre autres, l’accès aux besoins essentiels, aux mêmes égalités chances dans les villes à tous et enfin le sentiment affirmé d’appartenir à une même nation etc.

Auparavant, les populations, pour ne citer qu’oustaz Maguette Ndiaye, Cheikh Ndoye Rokhaya Sarr se sont exprimé qui, pour énumérer les actions du maire et de son équipe, qui pour louer avec force détails, sa politique inclusive, entre autres considérations… (vidéo)