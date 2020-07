Grace au FERA, la commune de Ngoundiane réhabilite son réseau routier

Dans le cadre du vaste programme d’extension et de rénovation du réseau routier de sa Commune de Ngoundiane, l’équipe municipale vient de réceptionner le marché de réhabilitation de la piste reliant le village de Ngoundiane Pèye et la Commune de Khombole longue de six kilomètres. Ce marché d’un coût global de 129 877 100 F CFA a été financé par le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA).

Les travaux qui ont durée six (6) mois ont été réalisés par l’Entreprise BIG TRANSPORT & TRADING qui a mis à neuf cet ouvrage d’une grande utilité pour les habitants des deux communes de Ngoundiane et de Khombole mais également ceux des communes voisines de Ndiayenne Sirakh, de Notto et de Tassette. A cause de la forte fréquentation des véhicules de toute sorte, dont certains poids lourds qui transportent le basalte, cette piste construite en 2012 sur fonds propres du défunt conseil rural a été fortement dégradée.

Mais grâce à l’entregent du Maire Mbaye DIONE qui a fait de la construction d’infrastructures modernes pour sa Commune, un financement de 130 millions a été trouvé auprès du FERA pour remettre à neuf cet ouvrage. Il promet d’ailleurs de trouver auprès de l’Etat un financement pour son bitumage dans les prochaines années. En plus de la rénovation, cette piste a été étendue jusqu’au hameau de Keur Ibra FAYE sur une longue d’un peu moins d’un kilomètre.

Pour rappel, depuis 2011, le Maire Mbaye DIONE (ancien PCR) avait inscrit dans ses priorités la construction de pistes reliant tous les villages et gros hameaux de sa commune grâce à un partenariat dynamique avec les exploitants de carrières présents dans son terroir : COGECA, GECAMINES, CSE et TETACAR. Aujourd’hui l’ensemble des pistes construites par la Mairie font au total 32 kilomètres sans compter la piste Ngoundiane Pèye – Banga Mbafaye, longue de 3 kilomètres qui est en pleine construction par la société TETACAR.

La seule piste qui resterait à faire est celle reliant le village de Kam Diack et son hameau de Darou pour lequel, le Maire assure avoir trouvé un accord avec le partenaire qui devrait réaliser cet ouvrage dans les mois à venir.Après une couverture en eau potable de 100%, l’accès au réseau électrique de la Senelec de 100%, ce sera bientôt une connexion au réseau routier à 100% dans cette Commune qui se modernise de jour en jour.