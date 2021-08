Goudomp : Un guérisseur retrouvé pendu

C. Sadio, un guérisseur, a été retrouvé pendu, ce matin, dans le village de Samine Escale, situé dans le département de Goudomp.

L’information est livrée par Libération Online, qui révèle que depuis un an, il menaçait de se donner la mort.

Il a fini par passer à l’acte, âgé de plus d’une cinquantaine, il laisse derrière lui une famille de 6 enfants.

D’après les 1ers éléments de l’enquête, il a laissé une lettre d’adieu où on peut lire qu’il avait beaucoup trop de problèmes et ne pouvait plus les supporter.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de ce suicide.