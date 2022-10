Les habitants de Bala (département de Goudiry) ont connu un jour tragique, le samedi 22 octobre. Et pour cause ! Kadiatou Diallo, trentenaire et en état de grossesse de 8 mois, est morte après une chute mortelle dans un puits profond de 70 m, à Kahel.

Selon « l’Observateur » qui renseigne, la défunte a été emportée par la corde de la charrette d’âne qui s’est détachée du bac rempli d’eau.

Les personnes qui se trouvaient avec la victime, dont sa coépouse, se disent surprises par la rapidité des faits. Alertés, les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie ont constaté sur place que la jeune dame enceinte avait déjà rendu l’âme.

Le corps sans vie est extrait du puits et acheminé à l’hôpital régional de Tambacounda.

Informée du drame, la brigade de gendarmerie de Goudiry a ouvert une enquête pour éclairer la lanterne des populations sur la disparition tragique de Kadiatou Diallo.

Seneweb