Go: Abdoulaye Dièye raffle les plus belles femmes de l’APR

Adji, Diatta, Mame Mbaye Guèye et cie… Abdoulaye Dièye a conquis le cœur des plus belles femmes de l’APR. Devant la léthargie de Demba Diouf, Abdou Mbow, Maodo Malick Mbaye, ces jeunes jadis galants et conquérants, Le Leader de And Siggil Thiès ,n’a fait qu’une bouchée de ces belles dames qu’il a chipées de manière claire et limpide à la coalition Benno Bokk Yakkar. Désormais, l’APR ne compte que sur la vieille garde, Marième Diop Sylla, Ndèye Soukèye Guèye, Seynabou Ndiéguène ou Fama Aidara: des femmes expérimentées et qui ont mouillé le maillot certes, mais pour la plupart découragées et abandonnées à leur sort par des camarades de parti qui occupent des postes et qui ne sont utiles en rien.

Certains expliquent cet état de fait par le choix opéré par le chef du parti Macky Sall pour ces élections locales de mettre en avant les candidats du Rewmi.

Apparemment, ce choix a entrainé une vague de frustration dans les rangs des Apéristes de la capitale du rail. Selon les mauvaises langues, certains leader jouent à froid et essaient de mouiller le maillot à l’extérieur, mais en réalité, n’ont plus le cœur à l’action.

Selon d’autres, c’est Abdoulaye Dièye, l’homme du moment qui fait le buzz à Thies et qui attire

Nouveau siège de Abdoulaye DIèye flambant neuf

En effet Abdoulaye Dièye allie jeunesse, générosité et galanterie… Toujours bien nippée, l’enfant de Bayal incarne la modernité du temps. Toujours Présent au grand moment: Finale Navétane, activité culturelle, action sociale etc…

En outre, la nouvelle coqueluche du Ghota politique Thiessois ne lésine pas sur les moyens pour se bonifier. Apparemment, on dirait même que Abdoualaye Dièye dispose de plus de moyens pour entretenir sa clientèle politique.

Ses actions sociales sont devenues monnaie courante de grande envergure et de grande portée populaire: Aménagement de la devanture de l’hôpital régionale, financement des équipes Navétanes, parrainage des grandes finales, financement des femmes etc…La nouvelle construction de son siège flambant neuf en est une illustration qui démontre la mesure de ses ambitions politiques gargantuesques.

La démission déguisée des leaders Apéristes

Pour qui les connait bien, les Apéristes de Thiès, pour la plupart, cachent mal leur déception survenue depuis l’avènement du Mbourock Sow. Sans objectif politique notoire et égarés, ces leaders apéristes ne savent plus à quel adversaire se vouer; leur principales cibles Idrissa Seck et Yankhoba Diattara sont devenus leurs “alliés”. Certains d’entre eux, se sont résignés à devenir des accompagnateurs du Ministre de l’économie numérique. Très proches de leurs sous, les pontes du Parti APR semblent avoir pris la ferme décision de ne plus dépenser un sou pour le Parti. Cette nouvelle Radinerie est la meilleure attitude pour chasser les militantes, surtout les plus jeunes militantes qui n’ayant plus rien à faire d’un leader devenu économiquement “stérile”, préfèrent aller voir ailleurs.

Thiès à l’heure d’une Transition Politique

Nonobstant la véracité des ces explications sur la raison de cette migration notée chez les jeunes femmes apéristes chez Abdoulaye Dièye ou ailleurs…, il demeure indéniable que la ville aux deux gares est actuellement à l’heure d’une transition politique. Les anciens politiciens sont bousculés par les plus jeunes.

Parmi les jeunes de Thies, ayant l’âge de voter certains n’ont pas assister ou ne se souviennent pas de l’avènement de Idrissa Seck ou de 4 4 44. Cette nouvelle génération à la recherche de son leader et ne peut compter sur des leaders démissionnaires et ou dépendants d’une situation donnée.

Aujourd’hui et à l’heure du Coronavirus, les jeunes leaders politiques doivent être épaulés et propulsés par les anciens plus expérimentés. Tenter d’arrêter cette machine du temps, c’est vouloir arrêter le cours de l’histoire et rendre un mauvais service à la ville de Thiès.