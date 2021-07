Ghana Football Awards : Edouard Mendy élu meilleur joueur africain en 2021

Champion avec chelsea , Édouard Mendy a été nommé samedi meilleur joueur de l’année aux Ghana Football awards.

La troisième édition des Ghana Football Awards – qui récompense en particulier les meilleurs sportifs du Ghana dans l’année – se déroulait samedi au Grand Arena, Accra International Conference Center (AICC). Après une saison plus qu’aboutie avec Chelsea, le portier international sénégalais, Edouard Mendy (29 ans), a été très particulièrement plébiscité par les férus du sport du Ghana.

L’ancien gardien de but du Stade de Reims et du Stade Rennais, tout de même absent de la cérémonie, a été choisi comme meilleur joueur africain en 2021. Il devance l’Algérie Riyad Mahrez (Manchester City) et l’Ivoirien Franck Kessié (AC Milan). Une récompense à juste titre qui couronne les 44 matchs et 30 clean-sheets du Lion du Sénégal et qui multiplie ses chances d’être le futur Ballon d’Or Africain.

De l’autre côté, El hadji Ousseynou Diouf ancien international lui aussi a été décoré par Macky Sall , il l’a nommé au grade de officier de l’ordre national du lion Par décret numéro 2021-848 en date du 24 juin 2021.