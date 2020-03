GESTION NEBULEUSE DU FORAGE DE NDINDY

forage de Ndindy Malversation Et Surfacturation Des Clients

«Gestion nébuleuse, malversation et surfacturation des clients». Tels sont les maux soulevés par le Collectif des usagers du forage de Ndindy, dans le département de Tivaouane (Région de Thiès).

Le Collectif des usagers du forage de Ndindy s’offusque devant l’opinion nationale de la « gestion gabégique » du Comité de gestion de ladite infrastructure hydraulique. Laquelle a été mise en service en 2012 avec un nombre de villages bien défini.

L’implantation et la mise en service du forage étaient basées sur deux règles strictes : « Le forage ne doit pas servir dans les zones couvertes par la ex-SDE et aucun autre village de plus ne doit être raccordé ». Cependant, dénote le Collectif des usagers du forage, « il y a eu des installations clandestines moyennant des versements de sommes faramineuses ». Et de souligner : « Concernant la gestion technique et financière, elle devrait être sous la responsabilité d’un Comité de gestion composé du président, du conducteur et des délégués des villages. Ce comité devrait tenir des réunions tous les deux mois (comité et délégués) et devrait être renouvelé tous les 2 ans.

À la grande surprise des villageois, après son installation, toutes les règles préalablement définies sont bafouées par le comité de gestion, lequel a commencé par l’extension du réseau. Ainsi, de nouveaux villages sont raccordés de même que des quartiers couverts par le réseau de la SDE. Aujourd’hui beaucoup de non ayants droit bénéficient de ces extensions, au même moment les villageois peuvent rester des jours sans eau. Pour mieux bafouer les règles, sans résistance, ce comité a mis à l’écart la plupart des délégués ».

DES REUNIONS DE PAS RESPECTEES

Pour les réunions et le renouvellement du bureau, les membres du Collectif notent que « le comité n’a jamais respecté les réunions bimensuelles et n’a jamais connu de renouvellement ». Et de poursuivre : « Pour la gestion financière, le comité ne dispose pas d’un vrai registre de payement actualisé ». Pour la caisse, ils renseignent qu’« aucune information n’est disponible », pire, « les 15 millions FCFA de bénéfices déclarés sont introuvables ». Ainsi, en raison de l’ensemble des faits précités, le Collectif des usagers du forage de Ndindy n’a pas manqué d’exiger « la démission du bureau » et demande un « audit financier transparent de la gestion du forage ».