Le Comité Départemental de Développement ( CDD) s’est tenu ce vendredi 6 mai, à la préfecture de Thés. Les autorités territoriales et le maire de la ville et ses collègues des trois communes d’arrondissement ont pris part à cette rencontre d’échanges pour planifier et trouver des solutions idoines sur les zones inondables dans la capitale du rail. Sur ce, le Préfet et ses collaborateurs ont pris bonne noté et envisagé une parfaite collaboration avec les maires et l’ensemble des services concernés pour prendre les devants avant l’hivernage.

Sur ce, Ahmed Mbaye, responsable du service technique à la mairie de la ville de Thiés, a interpellé l’Etat du Sénégal sur la logistique pour mieux vulgariser ce travail d’intercommunalité pour une bonne gestion des inondations dans les quartiers ciblés. Il a également salué l’engagement du maire Dr Babacar Diop et ses collègues qui, selon lui, ont déjà engagé pour acheter 10 motos pompes pour le nettoiement des canaux.

Pour rappel, les quartiers de Cité Lamy, Sampathé, keur Mame Elkhadji, Escale Sud et Aiglon constituent des preuves nettes de la cause anthropiques des inondations à Thiés. Cependant, il y a lieu de noter que la zone allant du quartier DVF ( Aiglon) en passant par Keur Mame Elkhadji, Nguinth vers Poniène et Médina Fall constitue une grande boucle où des problèmes d’inondations sont constatés. Pour les autorités compétentes, ces zones nécessitent une politique de grande envergure pour juguler les questions d’aménagement et de gestion des eaux dans la ville de Thiés.