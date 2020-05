GESTION COVID – 19 A TASSETTE / Mamadou THIAW, Maire de Tassette met en œuvre les recommandations du Ministre Oumar GUEYE

Share on Twitter

Le réaménagement des articles 27, 81, 168, 243, 244 et 245 du Code général des Collectivités territoriales a permis au Conseil municipal de la Commune de Tassette de délibérer rapidement sur les mesures budgétaires nécessaires à la lutte contre le COVID- 19. Pour Mamadou THIAW, le Maire de Tassette, avec la réduction du délai d’approbation du Représentant de l’Etat et de la limitation du quorum, cela constitue une bouffée d’oxygène, d’autant que les populations impactées dans sa collectivité territoriale, constituent une frange active très importante.

Mamadou THIAW, Maire de Tassette, par ailleurs, Secrétaire exécutif du PNDL tient particulièrement à féliciter vivement le Ministre Oumar GUEYE, pour la promptitude avec laquelle cette ordonnance a été formalisée. Cette action juridique va « permettre à d’autres donateurs de s’intégrer dans le cadre budgétaire de la collectivité territoriale pour accompagner les populations locales ». En outre, précise-t-il, cette ordonnance « renforce la transparence budgétaire dans la gestion des ressources du COVID, au niveau local ».

Ainsi, par cet acte, la commune de Tassette compte participer pleinement à la solidarité nationale et renforcer la résilience des populations.

La commune de Tassette, jadis connue pour son dynamisme économique, sa terre fertile accueille un nombre important de travailleurs saisonniers. Plusieurs Gie et groupements de femmes bien structurées participent pleinement à la densification du tissu économique local. Aujourd’hui, avec la psychose et l’angoisse des lendemains incertains, les braves agricultrices, transformatrices, commerçants de tous types de produits sont dans l’expectative.

Pour leur apporter un ouf de soulagement, la municipalité, à travers son Maire, compte soulager leur souffrance, conformément aux recommandations du Ministre Oumar GUEYE, ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, suivant les instructions édictées par son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, dans l’ordonnance 0005-2020 aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville.

Latfallah LOYOUSSE, à la rescousse des populations de Tassette

Dans cette dynamique, Le Président Directeur Général du Groupe CO.GE.CA, Monsieur Latfallah LAYOUSSE, vient de faire un geste à haute portée sociale en octroyant à la commune de Tassette, un don agroalimentaire composé de :2,5 tonnes de riz, 1250 litres d’huile, 1 tonne de sucre, 75 cartons de lait en poudre de sachets de 500 g, 250 cartons de savon liquide de 12 bouteilles, 50 cartons de 12 morceaux de savon, 50 cartons de mokhamsa, 50 cartons de vermicelle, 100 cartons de spaghetti d’une valeur de 8 millions de F CFA.

Mamadou THIAW a remercié vivement le bienfaiteur et le qualifie de « grand capitaine d’industrie qui a fait le choix d’évoluer loin des feux de la rampe mais dont le cheminement professionnel exemplaire le place sur un piédestal de référence pour les générations sénégalaises et africaines, d’aujourd’hui et de demain ».