Gare routière de Thiès : Maraudage, transport clandestin , 《Allo Dakar》, 《War Gaïndé》, insalubrité, les vrais maux qui perturbent le système

Les chauffeurs de la gare routière de Thiès sont en colère. En effet, ils sont dans le désarroi total, ne sachant plus à quel saint se vouer. Ces conducteurs sont plus que jamais déterminés à mener une bataille sans merci à leurs collègues qui s’activent dans le transport clandestin. A cette occasion, ils ont dénoncé la 《faiblesse 》 des autorités administratives, notamment le préfet du département de Thiès sur cette nouvelle forme de transport routier et interurbain.

Pour eux, les autorités doivent prendre des sanctions sévères pour éradiquer ce fléau qui perturbe l’organisation de ce système de transport dans la capitale du rail. Interpellé sur les maux, Samba Thiam, membre du regroupement des chauffeurs de Thiès dénonce cette pratique ( Maraudage, transport clandestin) et invite les responsables à prendre des mesures opérationnelles.

Il a plaidé pour une bonne organisation du système dans la cité du rail. Par ailleurs, les conducteurs ont dénoncé l’insalubrité dans la gare routière. Ils ont listé les coins et recoins qui présentent souvent une mauvaise image pour ce lieu de rencontre entre les transporteurs et les voyageurs.