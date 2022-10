Les acteurs du transport classique et ceux des « War Gaïndé » n’iront pas en vacances ensemble car les accusations mutuelles font floraison. Ceux de la gare routière de Saint-Louis les indexent comme des clandestins qui piquent leurs clients et ce, sans s’aligner sur les textes du transport. ceux des « War gaïndé » dégagent en touche, expliquant que le secteur du transport a évolué. « Depuis 1960, ce sont les mêmes véhicules qui sont à la gare. Nous avons des voitures climatisées et nos clients, pour rien au monde, n’iront à la gare routière », a rétorqué un des membres du GIE Wallu. Et ce n’est pas demain la veille que ce phénomène qui prend de l’ampleur au Sénégal va s’estomper.

Leral