Le guide religieux Serigne Khadim Lô Gaydel a lancé son traditionnel appel à la communauté musulmane et mouride notamment à la veille de la célébration du Mawlid commémorant la naissance du Prophète de l’islam (saws).

Comme à l’accoutumée et à l’instar de toutes les cités religieuses du pays, l’événement sera célébré ce 08 octobre à Bakhdad à Thiès. Occasion saisie par le chef religieux pour appeler les conducteurs à la prudence et à la responsabilité sur les routes ainsi qu’aux jeunes afin qu’ils puissent accomplir le Gamou moment de prière, de recueillement et de communion comme il se doit.

Enfin, il n’a pas manqué de formuler des priéres pour un sénégal prospère et de paix.