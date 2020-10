Gamou de Tivaouane maintenu, sous le format de la sobriété

Share on Twitter

Les bourdes qui se déroulaient dans les grandes mosquées de Tivaouane, n’auront pas lieu cette année

Selon Dakar actu qui livre l’information, « Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour réunit en ce moment même la famille de Seydi Haj Malick chez lui à la Gueule Tapée. »

D’après la même source « des décisions sont sorties de cette réunion de la famille de Seydi Haj Malick et le Khalife général des Tidianes a décidé de maintenir le Gamou en changeant le format habituel. »

En effet, « les bourdes qui se déroulaient dans les grandes mosquées de Tivaouane, n’auront pas lieu cette année et la cérémonie officielle est annulée pour l’édition 2020. »

Il en est ainsi des rassemblements qui se déroulaient dans la nuit du Maouloud qui n’auront pas lieu non plus cette année.

Selon toujours Dakar actu « La rencontre entre le Khalife et les disciples qui se tenait habituellement à la mosquée de Seydi Haj Malick Sy, est aussi annulée. Le Khalife a aussi décidé de maintenir la fermeture des mosquées de Tivaouane.

Telles sont les décisions issues de la réunion de la famille de Seydi Haj Malick Sy. »