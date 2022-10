En prélude au Gamou de Tivaouane, marquant la célébration de la naissance du Prophète Mohamed ( Psl), le responsable du mouvement Réseau d’appui pour le développement de Thiès, Monsieur Habib Kane a convoyé un troupeau de bœufs dans la ville sainte de Maodo

. Dans la sobriété, le disciple de Serigne Ababacar Sy et ses collaborateurs du mouvement religieux pour l’émergence ont réceptionné plus de 60 bœufs. A cet effet, les responsables dudit mouvement ont témoigné sa générosité légendaire et sa détermination auprès de son guide spirituel.