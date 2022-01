GAMBIE: Investiture d’Adama BARROW réélu avec plus de 50% des suffrages

Réélu pour un second mandat le mois dernier, le président Adama Barrow sera réinvesti dans son fauteuil, ce 19 janvier au grand stade de Banjul. Il prêtera serment pour présider aux destinées des Gambiens pour les cinq prochaines années. Pour l’occasion, huit chefs d’Etat de la sous-région ont répondu présents dont le président Macky Sall qui est arrivé ce mercredi matin. Le président togolais, du Ghana, de la Sierra-Leone, de la Guinée Bissau, et de la Mauritanie entre autres sont présent a Banjul. Une présence massive de chefs d’Etat pour magnifier le retour et la consolidation de la démocratie en Gambie.

Cette cérémonie d’investiture rappelle celle qui s’était tenue à Dakar il y a cinq ans. Face à l’incapacité du président élu de prêter serment à Banjul, Adama Barrow avait été contraint de se prêter à l’exercice dans les locaux de l’ambassade de Gambie à Dakar. Après 5 ans, le successeur de Yahya Jammeh rempile pour un nouveau mandat de cinq ans, malgré la promesse d’un mandat de trois ans. Face a cinq autres candidats, dont le principal chef de file de l’opposition, Barrow s’est imposé avec près de 53 % des suffrages valablement exprimés.

Le président est attendu sur plusieurs chantiers dont celui de la justice et de la réconciliation après que la Commission de réconciliation a rendu son rapport final. Les chantiers de développement ne sont pas en reste. Le pays s’apprête à organiser le somment de l’OCI en novembre prochain. Plusieurs infrastructures sont prévues dans le cadre des préparatifs de cette rencontre de la Oumah islamique.