GAGNER THIES PAR MACKY SALL : Habib Niang And Suxxali Sénégal se dit prêt à relever le défi

S’il y a un homme politique qui aime relever les défis, c’est bien le président du Mouvement And Suxxali Sénégal, Habib Niang. Malgré la puissance de idrissa Seck à Thiès qui reste incontestablement la base politique de ce dernier, Habib Niang se dit prêt à relever le défi de donner la victoire à la prochaine élection locale au président Macky Sall dans la capitale du Rail.

En toutcas, c’est ce qu’a soutenu le patron du Cadastre de Guédiawaye, à Thiès. « Si on dit qu’Idrissa Seck est en territoire conquis à Thiès, c’est que les gens n’ont pas bien regardé la cartographie de Thiès. Prenons l’exemple des jeunes de Thiès qui sont éveillés maintenant et savent ce qui est bien pour eux. Le mouvement And Suxxali Sénégal est venu à Thiès en amenant une autre manière défaire de la politique. Une rupture totale avec ce qui se faisait jusqu’ici dans la ville de Thiès » indique Habib Niang.

Interpellé sur les défaites successives de Macky Sall depuis 2012 à Thiès malgré la nomination d’une pléthore de responsables politique à différentes fonctions, le leader de And Suxxali Sénégal, entouré de ses fidèles,tout en reconnaissant une telle situation estime cependant qu’il y a un vrai changement de la donne.

« A mon humble avis, le Président est prêt à donner à un fils de Thiès des responsabilités importantes ou des postes sensibles dans les affaires du pays. Toutefois si ce dernier ne parvient pas à renverser la donne politique à Thiès, il sera chassé par le président.

C’est indéniable. En tout cas, ceux qui sont avec moi sont prêts à redonner Thiès au Président MackySall. Ce qui est déplorable chez des responsables politiques thiessois proches du président Macky Sall, c’est qu’ils ne cherchent que du buzz.

Certains d’entre eux entrent au palais la nuit pour essayer d’amadouer le chef de l’Etat » souligne avec verve Habib Niang. Ce dernier se dit disposé à accompagner Macky Sall jusqu’en 2024. Et même laisser la politique Éventuellement