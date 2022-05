Il s’était dit en réflexion sur son avenir international suite à une Can 2021 qu’il a quittée prématurément et sans avoir disputé la moindre minute. La star Gabonaise a tranché. Dans un courrier relayé ce mercredi par la Fé­dération gabonaise de football (Fega­foot), Pierre-Eme­rick Aubame­yang (PEA) a an­noncé qu’il prend sa retraite internationale à 32 ans. Après 72 sélections et 30 buts marqués. Le parcours de P.E.A en sélection restera entaché du grand rendez-vous manqué de 2017, avec l’élimination en phase de groupes de la Can à domicile. Régu­lièrement accusé de bénéficier de passe-droits, l’ancien Gunner a sans doute été fatigué des polémiques à son sujet. A quelques semaines du coup d’envoi des éliminatoires de la Can 2023, le sélectionneur Patrice Neveu perd son principal atout…

« Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale(…), je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m’ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments » à annoncé l’attaquant de Barça Pierre-Emerick-Aubemayang.