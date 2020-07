G.P. benno Bokk Yakar : Le député Moustapha Cissé Lô exclu par ses pairs

Share on Twitter

Le député Moustapha Cissé Lo est officiellement exclu du groupe parlementaire de l’Apr. Une seconde sanction après celle de la Commission de discipline.

«Moustapha Cissé Lô n’appartient plus au groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar», souligne Aymérou Gningue.

Aymérou Gningue et Cie viennent viennent d’exclure le 1er vice-président de l’Assemblée du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar.

«Le groupe Benno Bokk Yaakaar de l’Assemblée nationale, groupe politique, composé de toutes les forces de la majorité présidentielle, sous le leadership lucide de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la coalition, adhère totalement et s’approprie sans réserve le communiqué (d’exclusion de Cissé Lô) rendu public le lundi 6 juillet 2020 par le Bureau de l’Assemblée nationale», a fait savoir le président du groupe parlementaire de la majorité dans son communiqué.