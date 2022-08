Des voitures, des balcons de maisons, des boutiques et autres salons de coiffure ont été attaqués et vendangés à Liberté 5. Il s’agirait là d’un règlement de compte entre deux gangs. Toute cette furie est partie auparavant, de la mort d’un jeune du nom de Ndiaga Ndiaye lynché à mort par une trentaine de jeunes après l’avoir attaché sur les poteaux des camps du terrain de football.

La victime est par ailleurs décrite comme étant un chef de gang récemment élargi de prison et qui dictait sa loi à travers vols et agressions. D’ailleurs ses acolytes seraient responsables des casses perpétrées au niveau des lieux du crime.

Après ce règlement de compte, la police a déployé un important dispositif sur les lieux et veille au grain. Et pour cause, les assaillants ont menacé de revenir pour venger leur chef exécuté par un « le gang rival », selon les dires de la population.

Pour l’heure, il faut retenir que la division des investigations criminelles a ouvert une enquête pour élucider cette affaire et mettre la main sur les meurtriers présumés ainsi que les « gangsters ».