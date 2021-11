Frustration au sein de l’AFP Thiès: Marame Tounkara sort de sa réserve

En attendant les élections locales prochaines , les investitures chauffent à blanc les états majors des partis en lice ou en coalition, les principales raisons de ces vagues de récriminations, semblent être entre autres considérations : l’absence d’un vrai responsable communal disposant une base et les récriminations de responsables se disant lésés ou préférés à d’autres…

Mme TOUNKARA ,1ere adjointe au secrétaire général de l’AFP et responsable des jeunes à la commune de Thiès – est, en est une parfaite illustration. Elle clame avoir toujours suivi la directrice du parti de Moustapha NIASSE et travailler durement à la base, pour la massification et de s’inspirer des vertus de son leader. Elle dit s’entre toujours à la discipline, évitant tout propos ou comportement pouvant apporter des divergences au sein de l’Afp. Aujourd’hui, l’équilibre a été rompu après la confection des listes électorales et à la suite de faits frustrants répétitifs.

Elle s’est retrouvée suppléante 14 e sur la liste majoritaire à la commune-est, une position qu’elle dit ne pas refléter son rang au sein du parti, ce qu’elle conteste et condamne vigoureusement, vu la position prépondérante de son parti dans BBY. Cependant, elle espère « que classement n’est certainement pas intentionnelle. « Même ma profession de chef d’entreprise, n’a pas été mentionnée. ». Souligne- t’elle avec amertume.

Pour la responsable politique déçue, elle prend tous les thiessois à témoins, au regard des efforts qu’elle a toujours consentis pour la massification et l’entente au sein du parti. Par ailleurs, elle fait noter qu’aucun militant de l’Afp ne figure sur la liste proportionnelle, alors qu’elle dit avoir vu quelqu’un classée à la 31 e place sur la liste majoritaire. « C’est pourquoi, au nom de la liberté d’expression instaurée dans le parti, je suis en droit de réclamer mes droits et je suis certaine que le secrétaire général Moustapha NIASSE est contre l’arbitraire et l’injustice. » A-t-elle soutenu avec véhémence…

Lui emboîtant le pas, Samba BARRY 72 ans, membre fondateur de l’AFP, partage les mêmes constatations et regrets de sa camarade d’infortune, quant à la marche du parti. Sa maison a jadis servi de siège et qui ne jouit plus d’aucune considération du parti . Bref l’homme, connu pour sa fidélité et son désintéressement pour les intérêts crypto personnels, s’étonne des pratiques en cours, ce qui d’ailleurs lui fera dire : « Lou eupp tourou ! » ou « trop c’est trop ! » et pointe du doigt l’absence d’un responsable communal