Frontière Sénégalo-Gambienne: Seydi Gassama plaide pour la réouverture

La fermeture des frontières terrestres entre le Sénégal et la Gambie pour lutter contre la pandémie de Covid-19 impacte non seulement le trafic mais affecte les populations qui emprunte doivent emprunter cette route.

Pour Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty Sénégal la frontière terrestres entre le Sénégal et la Gambie doivent ouvrir.

« Le Sénégal et la Gambie doivent ouvrir leurs frontières à Kër Ayib et à Sénoba pour soulager les souffrances des voyageurs en provenance et à destination de Casamance. Les véhicules SN peuvent parcourir le couloir gambien, long d’une trentaine de km sans stationnement », fait-il remarquer.

