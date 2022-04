Ce sont des informations qu’on n’aime pas recevoir de la diaspora. En France, un de nos compatriotes a mis fin aux jours de sa compagne et de leur enfant. Souleymane Sour, un Sénégalais de 34 ans, s’est accusé du meurtre de sa compagne Anna et de leur fille de 10 ans qui se nomme Noémie. Le présumé meurtrier serait resté près de dix jours dans l’appartement, avec les corps de sa compagne et sa fille, informe la presse française.

Et ce n’est que le 13 avril qu’il s’est rendu aux limiers pour passer aux aveux après avoir donné la mort à sa famille le lundi 4 avril. Le drame s’est produit à Vaux-en-Velin. Igfm