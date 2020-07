France: un 14-Juillet marqué par l’épidémie de coronavirus

Share on Twitter

Rfi/Les traditionnelles cérémonies de la fête nationale en France vont s’adapter à la crise sanitaire que le pays. D’autant que le nombre de cas repart à la hausse. Le président Macron s’adressera d’ailleurs aux Français à la mi-journée.

Le 14-Juillet, c’est traditionnellement un impressionnant défilé militaire sur les Champs-Elysées à Paris avec 4 000 soldats français et étrangers qui descendent la plus belle avenue du monde. Mais cette année, pas de blindés, ni de troupes à pied. La cérémonie sera cantonnée à la place de la Concorde, avec seulement 2 000 participants et quelque 2 500 invités. Les autres devront se contenter de la retransmission en direct à la télévision.