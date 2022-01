France : Macron annonce la généralisation des amendes forfaitaires pour les peines inférieures à un an de prison

Emmanuel Macron a annoncé lundi à Nice une généralisation des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour les délits sanctionnés par des peines inférieures à un an de prison.

Lors d’un déplacement à Nice, le président a expliqué que cette généralisation de l’AFD, notamment pour lutter contre la consommation de stupéfiants, est “un élément de simplification” qui permettra “aux magistrats de se concentrer sur des affaires plus importantes”. Emmanuel Macron a également indiqué vouloir tripler l’amende pour harcèlement de rue, qui serait considéré comme un “délit”, à 300 euros et entend doubler le nombre de policiers dans la circulation dans le cadre d’un futur volet de la loi sur la sécurité (Lopmi). Dans cette nouvelle loi – qui ne pourra être votée qu’après 2022 – le chef de l’Etat a expliqué vouloir “doubler le nombre de policiers à temps plein dans les transports en commun aux horaires où les agressions sont plus constatées. . Il a également annoncé que les enquêteurs dédiés aux violences conjugales avaient doublé en cinq ans, portant le nombre de à 4 000 personnes.